Serie C | rinviata Juventus Under 23-Pergolettese

Juventus Under 23-Pergolettese, partita valida per la 30esima giornata del girone A della Serie C in programma per domenica alle 12.30, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha disposto la Lega Pro "preso atto dell'istanza presentata dalla società Pergolettese". La società lombarda aveva annunciato nelle scorse ore altri tre casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, per un totale di quattro casi. Nel primo pomeriggio, anche la società torinese aveva reso nota la positività di un calciatore.

