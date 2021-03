Serie C, rinviata Juventus under 23-Pergolettese per casi Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Con una nota la Lega Pro ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Juventus under23-Pergolettese. Tale rinvio, si legge, arriva a seguito della richiesta della Pergolettese colpita dall’attuale emergenza Covid-19. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Con una nota la Lega Pro ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di23-. Tale rinvio, si legge, arriva a seguito della richiesta dellacolpita dall’attuale emergenza-19. Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

