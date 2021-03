Serie C | Juve U23 - Pergolettese rinviata per Covid | positivo Ranocchia

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, l’addio alla #Champions pesa subito in #Borsa: in apertura il titolo perde il 6,5% - Gazzetta_it : #Champions, #Juventus fuori. Il mondo dei “gufi” esulta: “Vi auguriamo mille di questi giorni” #JuvePorto - Gazzetta_it : #Pirlo non va lapidato, ma è ora di scegliere tra lui e #Ronaldo commento di #Garlando #Juve - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Porte girevoli #Juve, adesso si ferma #Demiral: retto femorale, stop di 20 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juve

TUTTO mercato WEB

'Contro laabbiamo perso male - ammette l'allenatore laziale - . Per 35 - 40 minuti ci eravamo espressi molto bene, poi ci siamo disuniti al primo episodio negativo. Questo non deve più accadere'...Andrea Pirlo non ha problemi di abbondanza, ma almeno i guai si danno il cambio. L'ultimo infortunio in casa Juventus è quello di Merih Demiral, a cui alla ripresa dei lavori dopo la partita di ...Domenica non si giocherà Juventus U23-Pergolettese. Un altro rinvio in serie C, l'ennesimo, questa volta nel girone A. Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha ufficialmente rinviato a data da ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...