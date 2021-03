Serie A | le designazioni arbitrali della 27a giornata

(Di giovedì 11 marzo 2021)A,: sono stati annunciate le assegnazioni dei direttori di gara per questo weekend di calcio. La ventisettesimavedrà diversi scontri decisivi in chiave scudetto, Europa e salvezza. Sarà affidato a Pasqua il match tra Milan e Napoli, mentre Marini dirigerà Atalanta–Spezia; Torino–Inter va a Valeri, con Parma–Roma che sarà arbitrata da Piccinini. La sfida salvezza Benevento–Fiorentina è invece affidata a Giacomelli, con Irrati che si occuperà di Bologna–Sampdoria. Ecco di seguito tutte le assegnazioniper la ventisettesimadiA.A,27aAtalanta – Spezia: MariniRocca – ...

Ecco learbitrali per la 27giornata del campionato diA: Atalanta - Spezia Arbitri: Marini Assistenti: Rocca " Perrotti IV° Uomo: La Penna Var: Nasca Avar: Tegoni Benevento - Fiorentina ...Di seguito tutte leA Stop per Conte, D'Aversa e Cosmi: gli squalificati LAZIO - CROTONE - Venerdì 12 marzo, ore 15 Arbitro : RAPUANO Assistenti : PRENNA " CAPALDO IV° Ufficiale : ...È Marco Piccinini l'arbitro designato per l'incontro Parma-Roma, valevole per la 27ª giornata della Serie A TIM 2020/2021 in programma domenica 14 marzo ...Bologna-Sampdoria Arbitri: Irrati Assistenti: Bresmes – Miele IV° Uomo: Mariani Var: Banti Avar: Meli. Cagliari-Juventus Arbitri: Calvarese Assistenti: Vivenzi – Cecconi IV° ...