Sergio Sylvestre: da vittima di bullismo al successo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sergio Sylvestre, il cantante vincitore di “Amici 15”, si racconta e confessa : da vittima di bullismo alla scalata al successo Sergio SylvestreSergio Sylvestre, dopo la vittoria del programma “Amici” di Maria De Filippi, ha dato inizio ad una fresca e ricca carriera musicale che lo ha visto protagonista. In una recente intervista con Silvia Toffanin Sergio aveva deciso di raccontarsi in tutte le sue debolezze. Dietro “quell’omaccione” che noi tutti conosciamo ed apprezziamo c’è infatti nascoso un bambino che tanto ha dovuto soffrire. Aveva, prima di tutto confessato di provare ancora oggi dolore per la morte improvvisa del padre, avvenuta pochi mesi fa. Visibilmente commosso Sergio ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021), il cantante vincitore di “Amici 15”, si racconta e confessa : dadialla scalata al, dopo la vittoria del programma “Amici” di Maria De Filippi, ha dato inizio ad una fresca e ricca carriera musicale che lo ha visto protagonista. In una recente intervista con Silvia Toffaninaveva deciso di raccontarsi in tutte le sue debolezze. Dietro “quell’omaccione” che noi tutti conosciamo ed apprezziamo c’è infatti nascoso un bambino che tanto ha dovuto soffrire. Aveva, prima di tutto confessato di provare ancora oggi dolore per la morte improvvisa del padre, avvenuta pochi mesi fa. Visibilmente commosso...

Advertising

GammaStereoRoma : Sergio Sylvestre - Con Te - skelesung : @SSEOMT oooooh ok um 'Con Te' - Sergio Sylvestre 'Permanent Vacation' - Dean Fujioka 'Volare' - Fabio Rovazzi/Gian… - ThomasMilesi77 : @parallelecinico Da noi lo canta Sergio Sylvestre - sonikmusicnet : Ora in onda: Sergio Sylvestre - Con te - justcallme_sug : MA CARLOCÒ NON AVEVA FATTO RIFARE IL DUETTO DI SERGIO SYLVESTRE CON QUELLI DI XFACTOR NONOSTANTE NON SI SENTISSE NIENTE, ?????? #Sanremo2021 -