Sergio Ramos | “Ronaldo-Real | nel divorzio hanno perso tutti Tra Haaland e Mbappé…”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Passato, presente e futuro.si racconta senza filtri nel corso di una chiacchierata con Ibai Llanos nel suo famoso 'Chatting Quietly'. Il difensore spagnolo analizza diverse tappe della sua carriera. Tra gli argomenti della conversazione c'è anche il clamorosotra Cristianoe ilMadrid nell'estate 2018: "Cristiano hae ilMadrid ha. Non lo avrei lasciato andare perché è uno dei migliori e ci avrebbe portato alla vittoria. Sono rapporti che devono essere per la vita, deve essere una fusione di squadra. Lui è un giocatore decisivo che ci aiuta a vincere".caption id="attachment 1076297" align="alignnone" width="3000"(getty ...

alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo ha parlato del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo Calciomercato Juventus Ronaldo/ La bruciante eliminazione rimediata dalla ...si schiera con il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo . I due giocatori hanno fatto le fortune del Real Madrid, ed ovviamente il difensore non può che prendere le difese dell'ex ...Sergio Ramos ha parlato a margine della presentazione della mini serie Amazon “La Leggenda di Sergio Ramos”. Queste le sue parole riportate da Marca.com. FUTURO – «Vorrei poter dire qualcosa, ma riman ...Sergio Ramos alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo ha parlato del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo ...