Senza adattamento climatico non c'è transizione ecologica (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Unione europea ha recentemente presentato la propria Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Un passo importante: la strategia aggiorna la precedente, del 2013, e non può che tenere conto delle conseguenze e delle evidenze mostrate dalla pandemia, che ha costituito un precedente anche dal punto di vista della valutazione. È sufficiente per rendersene conto leggere la dichiarazione di Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo e responsabile per il Green Deal europeo, al momento della presentazione della Strategia: "La pandemia di Covid-19 ci ha ricordato con durezza che una preparazione insufficiente può avere conseguenze disastrose. Non esiste alcun vaccino contro la crisi climatica, ma possiamo ancora combatterla e prepararci ai suoi effetti inevitabili, che già sentire si fanno sentire dentro e fuori l'Unione Europea". Se da un lato infatti occorre ...

