Sempre sul pezzo il Samsung Galaxy S9 con aggiornamento di marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci sono indicazioni interessanti che dobbiamo necessariamente prendere in esame oggi 11 marzo per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9, se non altro perché nel corso delle prossime ore gli utenti potranno iniziare a toccare con mano l'aggiornamento di marzo. Di recente, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato della possibilità di saltare addirittura a One UI 3.1, con un upgrade ovviamente impostato su rom alternativa, ma ora è tempo di focalizzarci su un pacchetto software ufficiale. Alcuni dettagli sul Samsung Galaxy S9 con aggiornamento di marzo Cosa dobbiamo aspettarci dal nostro Samsung Galaxy S9 una volta portato a termine il download del nuovo aggiornamento di ...

