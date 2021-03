Semplici: «Ho portato esperienza ed entusiasmo. Sulla Juventus… » (Di giovedì 11 marzo 2021) Leonardo Semplici parla sulle frequenze di Radiolina dopo i tre risultati utili consecutivi: queste le parole del tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato sulle frequenze di Radiolina. Queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Complimenti: «I complimenti vanno ai ragazzi, abbiamo ottenuto punti importanti per arrivare all’obbiettivo» Cambio di rotta: «Ho portato esperienza ed entusiasmo, ho messo dentro quelle poche cose da trasferire in campo facendo le cose facili e liberare quelle che erano le qualità dei giocatori che hanno fatto grandi carriere negli anni precedenti. Ho trovato un gruppo disponibile e sono delle ottime persone non solo come giocatori» Juventus: «Nono so se la sua eliminazione sia un bene, non dobbiamo fare una grande ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Leonardoparla sulle frequenze di Radiolina dopo i tre risultati utili consecutivi: queste le parole del tecnico del Cagliari Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato sulle frequenze di Radiolina. Queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Complimenti: «I complimenti vanno ai ragazzi, abbiamo ottenuto punti importanti per arrivare all’obbiettivo» Cambio di rotta: «Hoed, ho messo dentro quelle poche cose da trasferire in campo facendo le cose facili e liberare quelle che erano le qualità dei giocatori che hanno fatto grandi carriere negli anni precedenti. Ho trovato un gruppo disponibile e sono delle ottime persone non solo come giocatori» Juventus: «Nono so se la sua eliminazione sia un bene, non dobbiamo fare una grande ...

