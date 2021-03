Selvaggia Lucarelli: “Siamo stati non utili. Necessari”, così rivendica il suo posto di giornalista in ‘categoria privilegiata’ (Di giovedì 11 marzo 2021) “Non chiedo il vaccino” – e già qui, i primi dubbi – “però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace: in questo anno di paura Siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare, Siamo stati non utili. Necessari”. Il post si trova su Twitter e arriva, non a caso, dal profilo di una giornalista, la Lucarelli, la quale, unendosi al coro di altre categorie di professionisti come avvocati, magistrati, notai, nonché gli stessi giornalisti, sembra abbia storto un po’ il naso all’idea di non essere inclusa tra le persone aventi diritto di “priorità” perché – dice – in realtà lei è stata Necessaria. Proprio per questo, ha inoltre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) “Non chiedo il vaccino” – e già qui, i primi dubbi – “però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie nona detta degli stessi giornalisti mi dispiace: in questo anno di pauranoi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare,non”. Il post si trova su Twitter e arriva, non a caso, dal profilo di una, la, la quale, unendosi al coro di altre categorie di professionisti come avvocati, magistrati, notai, nonché gli stessi giornalisti, sembra abbia storto un po’ il naso all’idea di non essere inclusa tra le persone aventi diritto di “priorità” perché – dice – in realtà lei è stataa. Proprio per questo, ha inoltre ...

