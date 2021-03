Se «Grey’s Anatomy» finisse con la 17esima stagione (Di giovedì 11 marzo 2021) «Sto lavorando a un finale di stagione che possa funzionare anche come finale della serie. Non è facile e non è proprio quello che vorrei fare». È bastato che la showrunner Krista Vernoff condividesse all’Hollywood Reporter questo dubbio per scatenare il putiferio: l’ultima stagione di Grey’s Anatomy sarà davvero l’ultima? La notizia circola da diverso tempo, ma oggi potrebbe essere più vera di ieri per due motivi: il contratto di Ellen Pompeo, che al momento è il più alto per un’attrice di una serie in prima serata, e la pandemia, che sta rendendo le riprese di quest’ultima stagione particolarmente difficili da gestire (la seconda parte della serie inizierà, infatti, giovedì 11 marzo su ABC). Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) «Sto lavorando a un finale di stagione che possa funzionare anche come finale della serie. Non è facile e non è proprio quello che vorrei fare». È bastato che la showrunner Krista Vernoff condividesse all’Hollywood Reporter questo dubbio per scatenare il putiferio: l’ultima stagione di Grey’s Anatomy sarà davvero l’ultima? La notizia circola da diverso tempo, ma oggi potrebbe essere più vera di ieri per due motivi: il contratto di Ellen Pompeo, che al momento è il più alto per un’attrice di una serie in prima serata, e la pandemia, che sta rendendo le riprese di quest’ultima stagione particolarmente difficili da gestire (la seconda parte della serie inizierà, infatti, giovedì 11 marzo su ABC).

Advertising

drewsmemories : RT @MagicandMerder: Quando Grey's Anatomy ci faceva volare ??? - flamanc24 : RT @MagicandMerder: Quando Grey's Anatomy ci faceva volare ??? - mcc887 : RT @darveyfeels_: Non lo voglio un finale che vada bene sia come fine della S17 che come finale di serie. Dopo 17 stagioni, infinite lacrim… - aasiainyourarea : @alwaysunsteady grey’s anatomy mi sa di beautiful svolto in un ospedale - _Laurainbow : RT @MagicandMerder: Quando Grey's Anatomy ci faceva volare ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Vestiti di Carnevale, 30 idee di costumi per gli amanti di cinema e serie tv Sky Tg24