Se avete queste App disinstallate hanno un trojan bancario (Di giovedì 11 marzo 2021) Il trojan bancario Alien sta di nuovo girando su alcune App che vanno subito disinstallatate. Si tratta di un virus che attacca gli smartphone Android in cerca dei dati relativi a conti correnti e carte di credito. Questa volta il malware è stato trovato su 9 app pubblicate sul Play Store di Google. A fare la scoperta è stata la società di cybersicurezza Check Point, che ha anche individuato il modo in cui il virus ha passato i controlli antivirus del Play Store. Gli hacker hanno installato nelle 9 app un “dropper” chiamato “Clast82“, cioè un codice che comanda il download del virus vero e proprio. Questo dropper rimane inattivo durante tutto il periodo di valutazione pre-pubblicazione dell’app, durante il quale potrebbe essere intercettato dai controlli anti malware. l”‘interruttore” di accensione di Clast82, poi, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 11 marzo 2021) IlAlien sta di nuovo girando su alcune App che vanno subito disinstallatate. Si tratta di un virus che attacca gli smartphone Android in cerca dei dati relativi a conti correnti e carte di credito. Questa volta il malware è stato trovato su 9 app pubblicate sul Play Store di Google. A fare la scoperta è stata la società di cybersicurezza Check Point, che ha anche individuato il modo in cui il virus ha passato i controlli antivirus del Play Store. Gli hackerinstallato nelle 9 app un “dropper” chiamato “Clast82“, cioè un codice che comanda il download del virus vero e proprio. Questo dropper rimane inattivo durante tutto il periodo di valutazione pre-pubblicazione dell’app, durante il quale potrebbe essere intercettato dai controlli anti malware. l”‘interruttore” di accensione di Clast82, poi, ...

