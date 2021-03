Scuole Umbria, il Consiglio di Stato rigetto ricorso: gli istituti rimangono chiusi (Di giovedì 11 marzo 2021) Le Scuole superiori dell'Umbria restano chiuse. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di un genitore avanzata contro l'ordinanza regionale dello scorso 5 marzo che ha disposto la chiusura delle Scuole secondarie di secondo grado anche nel Comune di Perugia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) Lesuperiori dell'restano chiuse. Lo ha ribadito ildiche ha respinto la richiesta di un genitore avanzata contro l'ordinanza regionale dello scorso 5 marzo che ha disposto la chiusura dellesecondarie di secondo grado anche nel Comune di Perugia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuole Umbria, il Consiglio di Stato rigetto ricorso: gli istituti rimangono chiusi - ellygatta81 : RT @ItalObserver: @DottAngeloC @giorgiogilestro Con varianti brasiliana e UK prevalenti in Umbria in effetti non abbiamo superato il corris… - Gabrigrifo1 : @Cartabellotta @GIMBE L Umbria lasciando liberi i propri cittadini di vedere amici o parenti e con la sola chiusura… - manucci_fausto : @giorgiogilestro Mi sembra un pò esagerata questa stima. Mettiamola nel calderone e osserviamo, per il momento qui… - quot_umbria : Scuole: il Tar respinge il ricorso dei genitori che chiedevano la riapertura -