Scuole chiuse per covid ma gli studenti svolgono le prove Invalsi in presenza: è polemica (Di giovedì 11 marzo 2021) In Puglia, come sappiamo, è valida l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Emiliano che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le Scuole di ogni ordine e grado. Tuttavia, nei giorni scorsi, centinaia di studenti delle Scuole superiori sono tornati a scuola per affrontare le prove Invalsi nei laboratori d’informatica. A piccoli gruppi (una decina delle quinte per turno) e in aule sanificate. Dinamiche simili si sono riscontrate in altre regioni e ad ogni modo, servirebbe un chiarimento dal Ministero per capire come realmente muoversi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) In Puglia, come sappiamo, è valida l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Emiliano che prevede la sospensione delle attività didattiche inper tutte ledi ogni ordine e grado. Tuttavia, nei giorni scorsi, centinaia didellesuperiori sono tornati a scuola per affrontare lenei laboratori d’informatica. A piccoli gruppi (una decina delle quinte per turno) e in aule sanificate. Dinamiche simili si sono riscontrate in altre regioni e ad ogni modo, servirebbe un chiarimento dal Ministero per capire come realmente muoversi. L'articolo .

