Scuole Calabria | superiori in presenza al 50% fino al 6 aprile ORDINANZA

"Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le istituzioni universitarie, proseguono a limitare la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l'attività in presenza, già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali".

