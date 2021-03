Scuola: dall'idea al business plan, Bcp lancia progetto educazione finanziaria (Di giovedì 11 marzo 2021) Napoli, 11 mar. (Adnkronos) - Investire sulla cultura economica dei giovani per un creare un patrimonio al servizio del futuro del territorio: si chiama "Che Impresa Ragazzi!" il nuovo progetto di educazione finanziaria che vede la Banca di Credito Popolare impegnata in qualità di Tutor per tutte le scuole della Campania iscritte all'iniziativa. Il percorso, avviato ieri in collaborazione con Feduf - Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio - coinvolgerà i ragazzi su diversi temi economici e finanziari, ma soprattutto li guiderà nella trasformazione di un'idea in un vero e proprio progetto imprenditoriale con la strutturazione del relativo business plan. I professionisti della Banca incontreranno on line, nell'arco di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Napoli, 11 mar. (Adnkronos) - Investire sulla cultura economica dei giovani per un creare un patrimonio al servizio del futuro del territorio: si chiama "Che Impresa Ragazzi!" il nuovodiche vede la Banca di Credito Popolare impegnata in qualità di Tutor per tutte le scuole della Campania iscritte all'iniziativa. Il percorso, avviato ieri in collaborazione con Feduf - Fondazione per l'e al Risparmio - coinvolgerà i ragazzi su diversi temi economici e finanziari, ma soprattutto li guiderà nella trasformazione di un'in un vero e proprioimprenditoriale con la strutturazione del relativo. I professionisti della Banca incontreranno on line, nell'arco di una ...

