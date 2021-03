Sciatore inseguito da un orso in Romania | video (Di giovedì 11 marzo 2021) Romania, momenti di panico per uno Sciatore: su un pendio vicino a Predeal, l'uomo ha incontrato un orso e l'ha ripreso con il cellulare. Quando poi ha iniziato ad allontanarsi l'animale gli è corso dietro. Il video mostra il momento dell'inseguimento, fino al momento in cui l'orso si ferma e si addentra nella foresta. orso Rincorre Sciatore Noneorso Cucciolo Noneorso Balcone Queste immagini stanno destando non poca preoccupazione a Calliano, in provincia di ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 marzo 2021), momenti di panico per uno: su un pendio vicino a Predeal, l'uomo ha incontrato une l'ha ripreso con il cellulare. Quando poi ha iniziato ad allontanarsi l'animale gli è cdietro. Ilmostra il momento dell'inseguimento, fino al momento in cui l'si ferma e si addentra nella foresta.RincorreNoneCucciolo NoneBalcone Queste immagini stanno destando non poca preoccupazione a Calliano, in provincia di ...

Advertising

statodelsud : Sciatore inseguito da un orso in Romania | video - Pino__Merola : Sciatore inseguito da un orso in Romania | video - LaPresse_news : Romania, #sciatore inseguito da un #orso in pista: la fuga -