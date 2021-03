Sci freestyle | la Russia vinse la gara a squadre dei Mondiali di aerials

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ad Almaty (Kazakhstan) si sono conclusi i2021 di, disciplina dello sci. Oggi spazio allamiste. A trionfare è stata ladi Liubov Nikitina (91.65), Pavel Krotov (93.36) e Maxim Burov (115.93) con 300.94 punti complessivi. Nettamente distaccata la Svizzera (293.46) di Carol Bouvard, Pirmin Werner, Noe Roth (non basta il suo 118.59). A completare il podio sono gli Stati Uniti d’America (283.97) di Ashley Caldwell (eccellente 103.03), Eric Loughran e Christoper Lillis. Foto: Shutterstock

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

... che inciteranno i partecipanti con la giusta dose di energia: Dominik Paris e Alex Vinatzer (Alpino), Markus Eder (), Aaron Durogati (Parapendio), Dorothea Wierer (Biathlon), Matteo ...Presso il parco delloYunding dell'area Zhangjiakou, si sono tenute le gare nazionali open di saltia squadre miste. Inoltre diversi atleti hanno iniziato gli esercizi presso il Centro ...«Non credo che sarei dove sono senza questa squadra», commenta Sarah Höfflin (30 anni), campionessa olimpica a Pyeongchang nello sci slopestyle, davanti alla friborghese Mathile Gremaud. Per la ...Si è appena conclusa la gara dei Mondiali di aerials, disciplina dello sci freestyle, in corso di svolgimento ad Almaty che ha visto trionfare Maxim Burov in campo maschile e Laura Peel tra le donne.