Sci di fondo: sette azzurri convocati per le finali di Coppa del Mondo (Di giovedì 11 marzo 2021) La Coppa del Mondo di sci di fondo si chiuderà nel fine settimana a St.Moritz con alcune gare dal format sicuramente particolare. In campo femminile si terrà una mass start di 10km in tecnica classica e successivamente una 30km ad inseguimento in tecnica libera; mentre al maschile ci sarà una mass start da 15km in classico e poi una 50km ad inseguimento in tecnica libera. Per l’Italia saranno sette i convocati in vista di queste gare. Tra gli uomini sono stati selezionati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Le donne, invece, saranno Caterina Ganz, Anna Comarella e Francesca Franchi. Il solo Francesco De Fabiani sembra poter competere per un piazzamento di valore. L’obiettivo degli azzurri è comunque quello di fare il meglio possibile, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Ladeldi sci disi chiuderà nel fine settimana a St.Moritz con alcune gare dal format sicuramente particolare. In campo femminile si terrà una mass start di 10km in tecnica classica e successivamente una 30km ad inseguimento in tecnica libera; mentre al maschile ci sarà una mass start da 15km in classico e poi una 50km ad inseguimento in tecnica libera. Per l’Italia sarannoin vista di queste gare. Tra gli uomini sono stati selezionati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Le donne, invece, saranno Caterina Ganz, Anna Comarella e Francesca Franchi. Il solo Francesco De Fabiani sembra poter competere per un piazzamento di valore. L’obiettivo degliè comunque quello di fare il meglio possibile, ...

Advertising

FondoItalia : Fondo - Petter Northug sconterà i suoi sette mesi di reclusione in una clinica per tossicodipendenti - spinopolemico : @Cobretti_80 Dai non capisci un cazzo, meglio se fai a guardare le bocce o lo sci di fondo - MasashiKohmura : RT @neveitalia: Sci di fondo: sette azzurri convocati per la tappa conclusiva di Coppa del Mondo in Engadina #10Marzo - YerleShannara : Devo ricredermi su #Klaebo: veramente un grande campione... @FondoItalia - zazoomblog : Sci di fondo cdm: sette atleti convocati per le gare conclusive a St.Moritz - #fondo #sette #atleti #convocati -