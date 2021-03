Sci alpino, Sofia Goggia cerca il recupero lampo verso Lenzerheide! Assalto alla Coppa del Mondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Lo scorso 1° febbraio era caduto il Mondo addosso a Sofia Goggia. La campionessa olimpica di discesa a PyeongChang 2018 era scivolata a Garmisch lungo una pista turistica mentre si stava dirigendo in albergo, procurandosi frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Non una diagnosi così severa come si era temuto in un primo momento, ma quanto basta per saltare i Mondiali di Cortina d’Ampezzo, dove sarebbe partita come grande favorita almeno in discesa (le chance sarebbero state notevoli anche in superG, la pista Olympia delle Tofane avrebbe potuto esaltare la bergamasca). 40 giorni dopo Sofia sta molto meglio e sta pianificando addirittura un recupero lampo in vista delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Lo scorso 1° febbraio era caduto iladdosso a. La campionessa olimpica di discesa a PyeongChang 2018 era scivolata a Garmisch lungo una pista turistica mentre si stava dirigendo in albergo, procurandosi frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Non una diagnosi così severa come si era temuto in un primo momento, ma quanto basta per saltare i Mondiali di Cortina d’Ampezzo, dove sarebbe partita come grande favorita almeno in discesa (le chance sarebbero state notevoli anche in superG, la pista Olympia delle Tofane avrebbe potuto esaltare la bergamasca). 40 giorni doposta molto meglio e sta pianificando addirittura unin vista delle Finali dideldi sci...

