Sarah Burton: il lato femminile di Alexander McQueen (Di giovedì 11 marzo 2021) È l’erede dell’identità stilistica di Alexander McQueen. E molto di più. Perché da quando Sarah Burton ha preso le redini della maison dopo il suicidio dello stilista, i suoi codici estetici hanno profondamente segnato le collezioni del brand inglese. Applaudita dalla critica, amata dalle celebrity, annovera tra le sue fan Kate Middleton, per cui ha disegnato il preziosissimo abito da sposa. Biografia Sarah Jane Burton nasce a Macclesfield, nel Cheshire nel 1974. Suo padre è contabile, sua madre insegnante di musica. Ha 4 fratelli, due dei quali legati al mondo della musica. Ricorda della sua infanzia che suo padre ripeteva: la conoscenza è qualcosa che nessuno può portarti via. Un insegnamento che l’ha accompagnata per tutta la vita. Sarah ha frequentato la ... Leggi su amica (Di giovedì 11 marzo 2021) È l’erede dell’identità stilistica di. E molto di più. Perché da quandoha preso le redini della maison dopo il suicidio dello stilista, i suoi codici estetici hanno profondamente segnato le collezioni del brand inglese. Applaudita dalla critica, amata dalle celebrity, annovera tra le sue fan Kate Middleton, per cui ha disegnato il preziosissimo abito da sposa. BiografiaJanenasce a Macclesfield, nel Cheshire nel 1974. Suo padre è contabile, sua madre insegnante di musica. Ha 4 fratelli, due dei quali legati al mondo della musica. Ricorda della sua infanzia che suo padre ripeteva: la conoscenza è qualcosa che nessuno può portarti via. Un insegnamento che l’ha accompagnata per tutta la vita.ha frequentato la ...

