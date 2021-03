Sara Carbonero e Iker Casillas: matrimonio al capolinea? Gli amici smentiscono (Di giovedì 11 marzo 2021) Si dice che i due non vivano più insieme Cosa succede tra Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e la giornalista sportiva Sara Carbonero? I due secondo gli ultimi rumors si sarebbero detti addio e vivrebbero in case separate. Non secondo però il magazine spagnolo Hola che riporta alcune voci degli amici più cari della coppia “Recentemente è stato riportata la notizia della loro separazione” ha scritto Hola, e “questa informazione, a causa della popolarità della coppia ha presto suscitato l’interesse dei media, ma è stata smentita. La realtà è che i due, che recentemente hanno dovuto affrontare problemi di salute, rimangono uniti”. Qualche settimana fa, la Carbonero è infatti tornata in ospedale a causa di un nuovo problema di salute: anni fa aveva lottato contro un cancro che ora ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Si dice che i due non vivano più insieme Cosa succede tra, ex portiere del Real Madrid e la giornalista sportiva? I due secondo gli ultimi rumors si sarebbero detti addio e vivrebbero in case separate. Non secondo però il magazine spagnolo Hola che riporta alcune voci deglipiù cari della coppia “Recentemente è stato riportata la notizia della loro separazione” ha scritto Hola, e “questa informazione, a causa della popolarità della coppia ha presto suscitato l’interesse dei media, ma è stata smentita. La realtà è che i due, che recentemente hanno dovuto affrontare problemi di salute, rimangono uniti”. Qualche settimana fa, laè infatti tornata in ospedale a causa di un nuovo problema di salute: anni fa aveva lottato contro un cancro che ora ...

