Santuario Madonna di Taggia | disegnato e progettato dal Bernini

(Di giovedì 11 marzo 2021) IldellaMiracolosa diconserva al proprio interno la statua che è al centro di uno straordinario miracolo, e non solo di quello. Il, detto anche chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo, venne edificato nel 1600 sopra un’antica chiesa in stile romanico risalente all’undicesimo secolo. Diverse opere furono trasferita L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Questa mattina, giovedì 11 marzo, è stata celebrata, al'Santa Maria del Fonte' di Caravaggio, da tutti i Vescovi lombardi una Messa per le ...è stato ribadito l'affidamento alladel ...Sono le parole di Don Tommaso Ferraro , parroco deldellaLiberatrice dai Flagelli dal 2011 al 2017.I funerali dei due fratelli uccisi dal Covid. Il padre lotta in ospedale. L'appello del parroco. Cerchiamo la resurrezione, un giorno, lassù. Ma intanto ci basterebbe una carezza quaggiù; qualcuno che ...«Daremo conto a Dio dei nostri silenzi. Non si può più tacere». Sono le parole di Don Tommaso Ferraro, parroco del santuario della Madonna Liberatrice dai Flagelli dal 2011 al 2017. Sei anni lunghissi ...