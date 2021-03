San Patrignano: diario del tempo verticale (Di giovedì 11 marzo 2021) È difficile resistere alla tentazione di tornare sui luoghi delle passioni brucianti. Luoghi dove ci si e? sentiti fatalmente vivi, dove una certa emozione ci ha risvegliato, denudato, fatto vacillare. E si torna perche? quell’emozione e? rimasta nel profondo, pronta a riaffiorare per dirci: non ti mollero? mai perche? io sono te, e tu sei me. Proust le chiamo? acutamente memorie involontarie, memorie che appartengono al tempo verticale, tempo impermeabile al passaggio del tempo stesso, ai meccanismi di rimozione, tempo che sempre ci verra? a cercare e sempre ci trovera? quando meno ce lo aspettiamo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) È difficile resistere alla tentazione di tornare sui luoghi delle passioni brucianti. Luoghi dove ci si e? sentiti fatalmente vivi, dove una certa emozione ci ha risvegliato, denudato, fatto vacillare. E si torna perche? quell’emozione e? rimasta nel profondo, pronta a riaffiorare per dirci: non ti mollero? mai perche? io sono te, e tu sei me. Proust le chiamo? acutamente memorie involontarie, memorie che appartengono al tempo verticale, tempo impermeabile al passaggio del tempo stesso, ai meccanismi di rimozione, tempo che sempre ci verra? a cercare e sempre ci trovera? quando meno ce lo aspettiamo.

Ultime Notizie dalla rete : San Patrignano Nastri docu, vincono il Totti di Infascelli e Rossellinis ... il Direttivo del Sindacato ha voluto inoltre indicare due titoli, fuori selezione, nati per la tv: SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano di Cosima Spender, serie originale Netflix, e Edizione ...

Nastri Doc 75, vincono Totti di Alex Infascelli e "The Rosellinis" Segnalazione per due titoli Fuori selezione, nati per la tv: SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano di Cosima Spender, serie originale Netflix realizzata da un gruppo produttivo e creativo composto,...

Nastri d'Argento 2021, Documentari: vincono Mi chiamo Francesco Totti e The Rossellinis

Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso noti i vincitori dei Nastri d'Argento 2021 per il documentario. Fra i premiati, Mi chiamo Francesco Totti, The Rossellinis e SanPa - ...

