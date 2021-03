San Giovanni Gemini Agrigento – Mistero sulla morte del 45enne | incidente domestico o malore?

(Di giovedì 11 marzo 2021) A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma sono stati alcuni vicini di casa dell’uomo, gente preoccupata perché non lo aveva visto in giro, né gli aveva visto aprire portone e finestre. E’ stato trovato morto, all’interno del bagno della sua abitazione, con la testa rotta.? Oimprovviso che ha determinato la perdita di

Advertising

mgsle : RT 'Nei giorni scorsi il Signore mi ha concesso di visitare l’Iraq, realizzando un progetto di San Giovanni Paolo I… - infoANS_IT : 'Nei giorni scorsi il Signore mi ha concesso di visitare l’Iraq, realizzando un progetto di San Giovanni Paolo II.… - mifrasc : RT @bertcodio: Sesto San Giovanni, operai in armi alla Breda, 1945 - lameziainstrada : Rifiuti, scoperte 67 microdiscariche abusive a San Giovanni in Fiore - labussolahotel : RT @calabriaonline: Il castello di Sant'Aniceto, Motta San Giovanni (R.C.) ??. Sullo sfondo lo Stretto di Messina e il vulcano ?? #Etna innev… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giovanni

ANSA Nuova Europa

Il governo dello Stato diPaolo sta prendendo in considerazione la possibilità di introdurre una fase viola per impedire ...Toti, presidente della regioni Liguria, ne aveva parlato ...... detto Toni, 54 anni; Salvatore Buonomo, (Torino) 57 anni; Alessandro De Martin (Rho, Milano) 34 anni; Umberto Di Bella, (Palermo) 46 anni, Alessio Umberto Ferrari, (Sesto, Mi) 54 anni; ...A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma sono stati alcuni vicini di casa dell’uomo, gente preoccupata perché non lo aveva visto in giro, né gli aveva visto aprire portone e finestre. E’ stato ...Il Mato Grosso è una regione dell’America Latina, tra il Brasile e la Bolivia. Nel 1967 don Ugo De Censi organizzò una prima spedizione nel Mato Grosso per portare un aiuto concreto alle popolazioni d ...