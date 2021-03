Salvini lancia Bertolaso Per la Lega l’uomo dei mancati miracoli in Lombardia può governare la Capitale “In autunno si potrà occupare della vita dei romani”

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Si vota ine noi ci stiamo preparando: stamattina ho parlato con. E’ certo che se riuscirà a mettere in sicurezza la salute dei lombardi, insi puòdei cittadini”. E’ quanto ha Matteonel corso di una conferenza stampa alla Camera dedicata al ddlsu Roma, ribadendo che il Carroccio punterà sull’ex capoProtezione civile come candidato sindaco. Guidoè attualmente impegnato in, come consulente per l’emergenza Coronavirusgiunta Fontana. L'articolo LA ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini lancia

Il Tempo

... le forze liberali sono state fagocitate dalla concorrenza all'estrema destra trae Meloni. ... da ultimo Carlo Cottarelli che haun comitato per elaborare un programma liberal - ...... perché il vero untore non era altri che, che si rivolgeva con 'parole infondate' alla ... Qual è la conclusione di Ricolfi?un chiaro appello, ma teme che sarà inascoltato. ' Cari ...Lontano dal potere, lontano dal cuore degli italiani. Sembra questo il destino di Giuseppe Conte. L'ex premier ha perso 3,4 punti di consenso da ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi ...