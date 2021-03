Salvatore Buzzi chiede 100mila euro di danni a Virginia Raggi | «Mi ha dato del mafioso»

(Di giovedì 11 marzo 2021)dial sindaco di Roma,. Contestandole di averlo diffamato associandolo alla mafia. E questo nonostante la Cassazione abbia annullato l’aggravante mafiosa che gli era stata in origine contestata nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta “Mondo di Mezzo“. Nella richiesta di risarcimentoper diffamazione, a quanto apprende l’Adnkronos, l’avvocato Marco Turchi intima alla, per conto di, di corrispondere la somma “entro e non oltre dieci giorni” dal ricevimento della richiesta. Riservandosi «ulteriori azioni legali presso le sedi giudiziarie competenti»....

Agenzia_Ansa : Flash| La prima Corte d'Appello di Roma ha condannato a 10 anni l'ex Nar, Massimo Carminati nel processo di appello… - petergomezblog : Mondo di mezzo, Salvatore Buzzi condannato a 12 anni e 10 mesi nell’appello-bis. A Massimo Carminati 10 anni - fattoquotidiano : ULTIM'ORA Ecco la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma - MichelePadova16 : @ilfoglio_it @Ro_Benvenuto Intanto Buzzi è stato condannato a 12 anni e 10 mesi di carcere, Salvatore ciao la gale… - ilfoglio_it : “Ogni promessa è mantenuta, ci vedremo in tribunale Virginia, ciao!”. Salvatore Buzzi invia una richiesta di risarc… -

Malgrado la Cassazione avesse fatto cadere l'aggravante mafiosa, l'ex Nar Massimo Carminati è stato condannato a 10 anni, mentre il ras delle cooperative,, ha avuto 12 anni e 10 mesi, ...La prima Corte d'Appello di Roma ha condannato a 10 anni l'ex Nar Massimo Carminati nel processo di appello bis sul 'Mondo di mezzo'; 12 anni e 10 mesi a, il ras delle cooperative ...Mafia Capitale non era mafia ma corruzione. "Per quanto poco onorevole, un conto è essere un corruttore, un altro un mafioso”. Per questo dà appuntamento alla sindaca in tribunale ...Si è tenuta oggi pomeriggio, giovedì 11 marzo, al Tribunale di Tivoli l’udienza del processo a carico di Davide Barillari, il 46enne consigliere regionale componente della commissione Sanità della Reg ...