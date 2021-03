Sacchi: "La Juve scelga un tecnico con un'idea di gioco" (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha rafforzato il concetto di gioco di squadra opponendolo alla qualità del singolo che, nel caso del portoghese, non può decidere la partita ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigoha rafforzato il concetto didi squadra opponendolo alla qualità del singolo che, nel caso del portoghese, non può decidere la partita ...

