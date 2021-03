Rugby, Sei Nazioni 2021: Italia, torna Bellini per sfidare il Galles (Di giovedì 11 marzo 2021) Franco Smith, il ct dell’ItalRugby, ha annunciato la formazione che sabato pomeriggio a Roma affronterà il Galles nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni. Diverse le novità per gli azzurri rispetto agli ultimi appuntamenti, con Mattia Bellini che torna all’ala, mentre in panchina si rivede dopo l’infortunio Marcello Violi come backup in mediana. Triangolo allargato – inedito dal primo minuto ma visto nel secondo tempo del match contro l’Irlanda – formato da Trulla estremo con Ioane e Bellini all’ala. Terza presenza consecutiva dall’inizio per la coppia di centri Brex-Canna. Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney con quest’ultimo che rientra titolare dopo l’infortunio last minute nel warm up contro l’Irlanda che gli ha impedito di scendere in campo. Confermate le ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Franco Smith, il ct dell’Ital, ha annunciato la formazione che sabato pomeriggio a Roma affronterà ilnel quarto turno del Guinness Sei. Diverse le novità per gli azzurri rispetto agli ultimi appuntamenti, con Mattiacheall’ala, mentre in panchina si rivede dopo l’infortunio Marcello Violi come backup in mediana. Triangolo allargato – inedito dal primo minuto ma visto nel secondo tempo del match contro l’Irlanda – formato da Trulla estremo con Ioane eall’ala. Terza presenza consecutiva dall’inizio per la coppia di centri Brex-Canna. Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney con quest’ultimo che rientra titolare dopo l’infortunio last minute nel warm up contro l’Irlanda che gli ha impedito di scendere in campo. Confermate le ...

Advertising

LaStampa : Rugby, il CVC acquista il 15 per cento del Sei Nazioni - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Italia del #rugby @Federugby è più ricca: 'Col contratto Cvc dal #6Nazioni 40 milioni in 5 anni”. Tutto quello che ha det… - Gazzetta_it : #Italia del #rugby @Federugby è più ricca: 'Col contratto Cvc dal #6Nazioni 40 milioni in 5 anni”. Tutto quello che… - ilPostSport : RT @ilpost: Il fondo CVC ha acquistato il 14 per cento del Sei Nazioni di rugby per oltre 350 milioni di euro - ilnida : RT @ilpost: Il fondo CVC ha acquistato il 14 per cento del Sei Nazioni di rugby per oltre 350 milioni di euro -