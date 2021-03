Rugani: “Non sono venuto a Cagliari per poi tornare alla Juve. Qui mi sento di nuovo vivo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tornato in Italia dopo la breve parentesi in Ligue 1 con il Rennes, Daniele Rugani sta trovando a Cagliari quella continuità di prestazioni che gli era mancata finora. Il difensore rossoblù ha parlato di questo e di altro, compresa la difficile esperienza del Covid, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Sul Covid: “Mi ricorderò per sempre quei momenti, dopo la partita contro l’Inter mi è venuta la febbre ma non avevo altri problemi. Il problema, dopo la positività, era un altro, ovvero che la mia compagna Michela era incinta. alla fine però è arrivato Tommaso e questa gioia ci ha fatto dimenticare tutto“. Sulla scelta di trasferirsi al Cagliari: “Chi pensa che io sia venuto qui per tornare alla Juve sbaglia. Avevo bisogno di fiducia e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Tornato in Italia dopo la breve parentesi in Ligue 1 con il Rennes, Danielesta trovando aquella continuità di prestazioni che gli era mancata finora. Il difensore rossoblù ha parlato di questo e di altro, compresa la difficile esperienza del Covid, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Sul Covid: “Mi ricorderò per sempre quei momenti, dopo la partita contro l’Inter mi è venuta la febbre ma non avevo altri problemi. Il problema, dopo la positività, era un altro, ovvero che la mia compagna Michela era incinta.fine però è arrivato Tommaso e questa gioia ci ha fatto dimenticare tutto“. Sulla scelta di trasferirsi al: “Chi pensa che io siaqui persbaglia. Avevo bisogno di fiducia e ...

