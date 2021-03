Rugani: «A Cagliari ho ritrovato fiducia, peccato per l’eliminazione della Juventus» (Di giovedì 11 marzo 2021) Daniele Rugani, attualmente difensore del Cagliari, si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport tra presente e futuro Daniele Rugani è arrivato a Cagliari nel mese di gennaio. Dopo l’esperienza negativa al Rennes, il difensore toscano andava alla ricerca di qualcosa che lo facesse sentire vivo, un calciatore vero. Tutto questo l’ha ritrovato a Cagliari, il posto della sua rinascita, del suo riscatto professionale. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Cagliari – «Ho portato mio figlio Tommaso in un bel posto. Ringrazio il Cagliari e le persone che mi hanno voluto qui. È una città meravigliosa in cui ho trovato un gruppo valido dal punto di vista tecnico e dei ragazzi molto per bene. Vedo tanta umanità e una classifica ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Daniele, attualmente difensore del, si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport tra presente e futuro Danieleè arrivato anel mese di gennaio. Dopo l’esperienza negativa al Rennes, il difensore toscano andava alla ricerca di qualcosa che lo facesse sentire vivo, un calciatore vero. Tutto questo l’ha, il postosua rinascita, del suo riscatto professionale. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.– «Ho portato mio figlio Tommaso in un bel posto. Ringrazio ile le persone che mi hanno voluto qui. È una città meravigliosa in cui ho trovato un gruppo valido dal punto di vista tecnico e dei ragazzi molto per bene. Vedo tanta umanità e una classifica ...

Advertising

asti_gioachino : RT @CMJuve18: ????#Rugani alla @Gazzetta_it:'Chi pensa che sia venuto a Cagliari per quattro mesi per poi tornare alla #Juve si sbaglia. Avev… - TUTTOJUVE_COM : QUI CAGLIARI - Rugani: 'Juve, un vero peccato l'eliminazione dalla Champions. Il mio futuro a Cagliari? Potrei anch… - gilnar76 : Rugani: «La #Juve è un b ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Rugani: «La Juve è un bagaglio tecnico e umano. Qui al Cagliari sto bene» - - Simonemercuri0 : RT @CMJuve18: ????#Rugani alla @Gazzetta_it:'Chi pensa che sia venuto a Cagliari per quattro mesi per poi tornare alla #Juve si sbaglia. Avev… -