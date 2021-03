Rosamund Pike: "I premi che ricevo? Li sotterro in giardino" (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosamund Pike, protagonista di I Care a Lot, ha spiegato il motivo per cui preferisce sotterrare in giardino i premi ricevuti nel corso della sua carriera. Fresca vincitrice del Golden Globe per I Care a Lot, Rosamund Pike ha ammesso di sotterrare i suoi premi in giardino perché considera imbarazzante mostrarli in casa alle persone che vanno a trovarla. Ospite del The Ellen DeGeneres Show, l'attrice britannica ha rivelato di non sentirsi a proprio agio nel mostrare i suoi premi in casa. "Trovo solo che sia una cosa scomoda mostrare un premio a casa tua, perché come interagiscono le persone quando vengono a casa? Dicono, 'Oh, wow, guarda quelli sono i tuoi premi?'", ha dichiarato Pike, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021), protagonista di I Care a Lot, ha spiegato il motivo per cui preferisce sotterrare inricevuti nel corso della sua carriera. Fresca vincitrice del Golden Globe per I Care a Lot,ha ammesso di sotterrare i suoiinperché considera imbarazzante mostrarli in casa alle persone che vanno a trovarla. Ospite del The Ellen DeGeneres Show, l'attrice britannica ha rivelato di non sentirsi a proprio agio nel mostrare i suoiin casa. "Trovo solo che sia una cosa scomoda mostrare uno a casa tua, perché come interagiscono le persone quando vengono a casa? Dicono, 'Oh, wow, guarda quelli sono i tuoi?'", ha dichiarato, ...

Advertising

rosesinmyskin : in sottofondo lana del rey in video rosamund pike ho detto tutto - jelly_jada : Ma William da piccolo sembra Rosamund Pike AIUTOOO - v3ganwitch : Officiale che Rosamund Pike fa delle parti irritantissime, sempre. - goneinthemornin : in che senso rosamund pike sotterra i premi che vince vI PREGO??? - airplaneoversea : Stanotte ho sognato che uscivo con un ragazzo che mi piaceva tantissimo. Lui mi portava a casa sua ma purtroppo c’e… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosamund Pike Rosamund Pike: 'I premi che ricevo? Li sotterro in giardino' Fresca vincitrice del Golden Globe per I Care a Lot, Rosamund Pike ha ammesso di sotterrare i suoi premi in giardino perché considera imbarazzante mostrarli in casa alle persone che vanno a trovarla. Ospite del The Ellen DeGeneres Show, l'attrice ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 11 Marzo 2021 Orgoglio e Pregiudizio: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10 (Sentimentale, 2005, durata: 127 Min) Un film di Joe Wright con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Jena Malone, Brenda ...

«I Care a Lot», ipocrita, cinica, disumana: Rosamund Pike volto della perfidia Corriere della Sera Rosamund Pike: "I premi che ricevo? Li sotterro in giardino" Rosamund Pike, protagonista di I Care a Lot, ha spiegato il motivo per cui preferisce sotterrare in giardino i premi ricevuti nel corso della sua carriera. Fresca vincitrice del Golden Globe per I Car ...

I care a lot, quanti limiti in quella commedia Un film divertente e di intrattenimento che vuole sbeffeggiare il politicamente corretto ma che scivola nella semplificazione ...

Fresca vincitrice del Golden Globe per I Care a Lot,ha ammesso di sotterrare i suoi premi in giardino perché considera imbarazzante mostrarli in casa alle persone che vanno a trovarla. Ospite del The Ellen DeGeneres Show, l'attrice ...Orgoglio e Pregiudizio: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10 (Sentimentale, 2005, durata: 127 Min) Un film di Joe Wright con Keira Knightley, Matthew Macfadyen,, Jena Malone, Brenda ...Rosamund Pike, protagonista di I Care a Lot, ha spiegato il motivo per cui preferisce sotterrare in giardino i premi ricevuti nel corso della sua carriera. Fresca vincitrice del Golden Globe per I Car ...Un film divertente e di intrattenimento che vuole sbeffeggiare il politicamente corretto ma che scivola nella semplificazione ...