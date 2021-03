Rosalinda Cannavò oggi in procura per il caso “Ares Gate”, è istigazione al suicidio? (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, reduce del Grande Fratello VIP, è stata ascoltata oggi in procura in merito al caso di Teodosio Losito, un amico sceneggiatore morto suicida all’inizio del 2019. I pm di Roma, nonostante abbiano appurato che lo sceneggiatore e produttore si sia tolto la vita di propria mano, stanno ancora indagando per una presunta istigazione al suicidio. Una setta segreta? Rosalinda Cannavò si è presentata oggi in procura perché ha parlato del caso, denominato dagli inquirenti “Ares Gate”, proprio durante una puntata del Grande Fratello VIP, insieme a un altro concorrente, Massimiliano Morra. In quell’occasione Rosalinda ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 marzo 2021), reduce del Grande Fratello VIP, è stata ascoltatainin merito aldi Teodosio Losito, un amico sceneggiatore morto suicida all’inizio del 2019. I pm di Roma, nonostante abbiano appurato che lo sceneggiatore e produttore si sia tolto la vita di propria mano, stanno ancora indagando per una presuntaal. Una setta segreta?si è presentatainperché ha parlato del, denominato dagli inquirenti “”, proprio durante una puntata del Grande Fratello VIP, insieme a un altro concorrente, Massimiliano Morra. In quell’occasione...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Morte Teodosio Losito, sentita attrice del GF: "Fu vittima di una setta nata in casa di produzione tv" Dalla casa del Grande Fratello Vip ai corridoi della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. La concorrente del reality Rosalinda Cannavò conosciuta come Adua Del Vesco è stata sentita come testimone in procura per oltre due ore nell'ambito di un'indagine sul suicidio del produttore televisivo Teodosio Losito , ...

Dalla casa del Grande Fratello Vip ai corridoi della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. La concorrente del realityconosciuta come Adua Del Vesco è stata sentita come testimone in procura per oltre due ore nell'ambito di un'indagine sul suicidio del produttore televisivo Teodosio Losito , ...si avvicina a Dayane Mello Martedì è stata una giornata molto particolare per Dayane Mello perché un mese fa suo fratello Lucas è venuto a mancare a causa di un incidente e avrebbe ...