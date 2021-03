Rosalinda Cannavò, insulti a lei e alla famiglia, lei si sfoga e prende una decisione: “Mi dedicherò alla mia vita” (FOTO) (Di giovedì 11 marzo 2021) In queste ore, Rosalinda Cannavò ha dato luogo ad uno sfogo sui social a causa dei numerosi insulti che sta ricevendo sia sia lei sia la sua famiglia. La ragazza si è aperta con le persone che la sostengono ed ha dichiarato di aver preso una decisione. A causa di tutto quello che le sta accadendo e del modo aggressivo con cui troppi utenti si stanno rivolgendo alle persone che la circondano, l’attrice ha deciso di “sparire” per un po’. Nel dettaglio, ha intenzione di dedicarsi un po’ di più alla sua vita e ai suoi affetti. Gli insulti contro Rosalinda e la famiglia Dopo la sua partecipazione al GF Vip, Rosalinda Cannavò è stata inondata di insulti, i ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 marzo 2021) In queste ore,ha dato luogo ad uno sfogo sui social a causa dei numerosiche sta ricevendo sia sia lei sia la sua. La ragazza si è aperta con le persone che la sostengono ed ha dichiarato di aver preso una. A causa di tutto quello che le sta accadendo e del modo aggressivo con cui troppi utenti si stanno rivolgendo alle persone che la circondano, l’attrice ha deciso di “sparire” per un po’. Nel dettaglio, ha intenzione di dedicarsi un po’ di piùsuae ai suoi affetti. Glicontroe laDopo la sua partecipazione al GF Vip,è stata inondata di, i ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP è finalmente rinata: sabato a #Verissimo non perdete l’intenso racconto di Rosalinda Cannavò ? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - EireenViolet : Non ditelo alla'dinamica muta' che credeva che suor Falsalinda stesse facendo le orazioni per S. Giuliano con DAY n… - mezzosangue08 : Dayane Cristina Mello può avere il mondo ai suoi piedi, ma decide di complicarsi la vita e desiderare ciò che non… - SaCe86 : Rosalinda Cannavò lascia tutto: l’inaspettato gesto dell’ex gieffina -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Dayane Mello telefona a Rosalinda: 'Abbiamo parlato' Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno lasciato la casa del GF Vip visibilmente contrariate e distanti. A quanto pare la modella brasiliana, una volta fuori dal reality show, avrebbe deciso di telefonare all'amica. ...

Stefania Orlando fa dietrofront su Rosalinda Cannavò: i fan esultano Oggi Stefy sembra avere le idee chiarissime su Rosalinda Cannavò. (Continua dopo le foto) La biondissima conduttrice Stefania Orlando ha fatto incetta del consenso di tutti grazie alla sua simpatia, ...

Dayane Mello ehanno lasciato la casa del GF Vip visibilmente contrariate e distanti. A quanto pare la modella brasiliana, una volta fuori dal reality show, avrebbe deciso di telefonare all'amica. ...Oggi Stefy sembra avere le idee chiarissime su. (Continua dopo le foto) La biondissima conduttrice Stefania Orlando ha fatto incetta del consenso di tutti grazie alla sua simpatia, ...