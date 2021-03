Rosa Perrotta sfogo in lacrime sui social: l’amarezza dell’ex tronista | Video (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosa Perrotta lacrime – Solonotizie24Rosa Perrotta non trattiene le lacrime sui social, decidendo così di rendere pubblico il suo sfogo e condividere con i fan ciò che le è successo nel corso degli ultimi giorni e non solo. Si tratta, dunque, di alcune confessioni che l’ex di Uomini e Donne ha voluto fare al popolo del web, mostrando alcuni dei messaggi ricevuti in diretta e che l’hanno toccata davvero molto. Dopo il percorso fatto nel programma di Uomini e Donne , e successivamente anche all’Isola dei Famosi, Rosa Perotta continua con grandissimo successo la sua carriera da influencer e testimonial di vari brand di moda e non solo. L’ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi, inoltre, da qualche anno a ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021)– Solonotizie24non trattiene lesui, decidendo così di rendere pubblico il suoe condividere con i fan ciò che le è successo nel corso degli ultimi giorni e non solo. Si tratta, dunque, di alcune confessioni che l’ex di Uomini e Donne ha voluto fare al popolo del web, mostrando alcuni dei messaggi ricevuti in diretta e che l’hanno toccata davvero molto. Dopo il percorso fatto nel programma di Uomini e Donne , e successivamente anche all’Isola dei Famosi,Perotta continua con grandissimo successo la sua carriera da influencer e testimonial di vari brand di moda e non solo. L’exdel programma condotto da Maria De Filippi, inoltre, da qualche anno a ...

Advertising

sidecults : madonna pensavo fosse rosa perrotta aiuto - Grazia20844473 : @cumdivido Non so perché ma ho la sensazione che Rosalinda finirà per pubblicizzare fitvia e/o altre cose tipo truc… - PervyFlamingo : @nonmuntoni Nadia Rinaldi mentre fa il clistere a Rosa Perrotta - adhypphyph : E meno male che anche stamattina abbiamo l’opinione di Rosa Perrotta sull’intervista di Harry e Meghan perché veram… - sisonofake : @croccantinoA @alessia_termini Rosa perrotta e Pietro sono stati più volte dalla D'urso. -