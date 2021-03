“Ronaldo maiale”: la sorella del calciatore della Juventus replica: “In 1000 vite non riuscirai a fare quanto lui” (Di giovedì 11 marzo 2021) Katia Aveiro, sorella dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, ha risposto allo speaker del Porto Fernando Saul dopo il suo messaggio offensivo sul numero 7 bianconero postato su Instagram all'indomani del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. “Vendichiamoci dei ladri italiani. Vendichiamoci di Ronaldo il maiale per quello che ha fatto al Dragao. Non vedo l'ora di vedere un video di Dolores e del resto della sua famiglia sdentata ", ha scritto Saul su Instagram. A rispondere al dipendente del club lusitano è stata la sorella appunto: "Se qualcuno è un maiale in questa situazione, sei tu! Non è la tua bocca sporca a poter parlare di qualcuno che ha ottenuto più di quanto tu potrai ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Katia Aveiro,dell'attaccanteCristiano, ha risposto allo speaker del Porto Fernando Saul dopo il suo messaggio offensivo sul numero 7 bianconero postato su Instagram all'indomani del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. “Vendichiamoci dei ladri italiani. Vendichiamoci diilper quello che ha fatto al Dragao. Non vedo l'ora di vedere un video di Dolores e del restosua famiglia sdentata ", ha scritto Saul su Instagram. A rispondere al dipendente del club lusitano è stata laappunto: "Se qualcuno è unin questa situazione, sei tu! Non è la tua bocca sporca a poter parlare di qualcuno che ha ottenuto più ditu potrai ...

