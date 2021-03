(Di giovedì 11 marzo 2021)- " Ho avuto una polmonite bilaterale, febbre a quaranta, tosse continua ed ero stanco, non avevo fame. Sono stati 24 giorni molto duri". Francescotorna a parlare di come ha affrontato il ...

Advertising

gilnar76 : “ON AIR!” – ROSSI: “Ronaldo alla #Roma giocherebbe alla grande altri 5 anni”, CORSI: “Friedkin in guerra con i proc… - sportli26181512 : Roma, Totti lancia la grande proposta a Verdone per un film!: L'ex capitano giallorosso: 'I social e il Coronavirus… - Paroladeltifoso : Totti: “Mi costrinsero ad abbandonare la Roma, Trigoria è casa mia!” - Fantacalcio : Roma, Totti: 'Nel calcio pochi campioni, i social un problema' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX CAPITANO - Francesco Totti: 'Fui costretto a lasciare la Roma, cosa mi rimprovero? Il calcio a Balotelli e lo sput… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Totti

- " Ho avuto una polmonite bilaterale, febbre a quaranta, tosse continua ed ero stanco, non avevo fame. Sono stati 24 giorni molto duri". Francescotorna a parlare di come ha affrontato il ..."Mi chiamo Francesco" è un docufilm accompagnato dalla voce narrante dell'ex numero 10 dellae ripercorre la vita del calciatore, dagli inizi alle partite giocate nella, passando dal ...Francesco Totti, ex attaccante della Roma, ha parlato nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera. Questi i passaggi chiave dell'intervista a Totti che si è soffermato su diversi ...Totti a Sette: "Il calcio a Balotelli e lo sputo a Olsen sono state le cose più brutte che ho fatto, cosa non da me" ...