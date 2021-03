Roma, sit-in in Piazza: «La madonna non si tocca». Montesacro si divide, la Polizia ‘vigila’ sui manifestanti (FOTO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Giornata movimentata quella vissuta oggi a Montesacro a Roma, dove Militia Christi, un gruppo di militanti Cattolici, ha organizzato una protesta a Piazza Sempione al fine di non far spostare la madonnina. A far discutere è sempre il progetto del III Municipio che mira a pedonalizzare l’intera Piazza rendendola un’isola pedonale: per farlo però è necessario rimuovere una statua, quella della madonna della Misericordia (patrona di Montesacro), o meglio della “discordia” dato le divisioni che ha suscitato. Giornata di proteste a Montesacro: ecco cosa è successo Il tutto non è visto infatti di buon occhio dalla maggior parte dei Residenti e, soprattutto, dal Parroco. L’altra “fazione” invece, se così si può chiamare, è composta da gruppi antagonisti tra cui centri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Giornata movimentata quella vissuta oggi a, dove Militia Christi, un gruppo di militanti Cattolici, ha organizzato una protesta aSempione al fine di non far spostare la madonnina. A far discutere è sempre il progetto del III Municipio che mira a pedonalizzare l’interarendendola un’isola pedonale: per farlo però è necessario rimuovere una statua, quella delladella Misericordia (patrona di), o meglio della “discordia” dato le divisioni che ha suscitato. Giornata di proteste a: ecco cosa è successo Il tutto non è visto infatti di buon occhio dalla maggior parte dei Residenti e, soprattutto, dal Parroco. L’altra “fazione” invece, se così si può chiamare, è composta da gruppi antagonisti tra cui centri ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, sit-in in Piazza: «La madonna non si tocca». Montesacro si divide, la Polizia ‘vigila’ sui manifestanti (FOTO) - solitario481 : @LegaSalvini BRAVO! E...POTREI SAPERE PERCHE' NESSUN PM HA APERTO UN FASCICOLO SULL'ASSEMBRAMENTO/SIT IN/ACCAMPAMEN… - paolorm2012 : Campidoglio: sit-in Casa Donne: femminismo non si mette a bando - Roma – “Buona lettura e cara sindaca impara”. È i… - Trismegisto17 : RT @Andyphone: Il Ministro #Lamorgese aveva fatto una circolare apposta per permettere la manifestazione delle #Sardine per il #PD a Roma,… - Andyphone : Il Ministro #Lamorgese aveva fatto una circolare apposta per permettere la manifestazione delle #Sardine per il #PD… -