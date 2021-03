Roma Shakhtar Donetsk LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 11 marzo 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2020/2021 tra Roma e Shakhtar Donetsk: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Shakhtar Donetsk si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Roma Shakhtar Donetsk 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Roma Shakhtar Donetsk 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Allo stadio Olimpico, ilvalido per l’andata degli ottavi di Europa League 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per l’andata degli ottavi di Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

Advertising

PagineRomaniste : LIVE - #RomaShakhtarDonetsk, le probabili formazioni. #Mkhitaryan falso nueve con #Mayoral in panchina. C'è anche… - romaforever_it : Roma-Shakhtar Donetsk, dove vederla in chiaro in diretta tv e streaming - infoitsport : Manchester United-Milan e Roma-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni e dove vederle in tv - infoitsport : Europa League oggi live: Manchester United-Milan e Roma-Shakhtar. Formazioni e tv - RadioRadioWeb : Roberto Pruzzo: 'Gli avversari sono temibili, ma neanche troppo' Verso #RomaShakhtar -