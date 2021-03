Roma-Shakhtar Donetsk | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 11 marzo 2021) Lascende in campo all’Olimpico nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo. Paulo Fonseca sfida il suo passato che dovrà battere se vuole andare avanti nella competizione europea. Queste le(3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan. Allenatore: Paulo Fonseca.(4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Alan Patrick, Maycon; Teté, Marlos, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo Shakhtar: "Dovremo stare attenti alle marcature preventive. Che i nostri difensori non si deconcentrino mai. Dovremo essere sempre attenti perché loro sono forti. Dovremo fare una grande partita."