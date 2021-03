Roma-Shakhtar Donetsk, gol di Pellegrini che sblocca il match (VIDEO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Il VIDEO del gol di Lorenzo Pellegrini che sblocca Roma-Shakhtar Donetsk. All’Olimpico ci pensa il numero 7 e capitano giallorosso a mettere in discesa l’andata degli ottavi di finale. Il centrocampista riceve da Pedro e si lancia verso la porta, anticipando il portiere in uscita e siglando la rete dell’1-0. In alto il VIDEO del gol dell’1-0 di Lorenzo Pellegrini contro gli ucraini. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildel gol di Lorenzoche. All’Olimpico ci pensa il numero 7 e capitano giallorosso a mettere in discesa l’andata degli ottavi di finale. Il centrocampista riceve da Pedro e si lancia verso la porta, anticipando il portiere in uscita e siglando la rete dell’1-0. In alto ildel gol dell’1-0 di Lorenzocontro gli ucraini. SportFace.

Advertising

SkySport : ??'CONTINUARE A VINCERE' ??? ROMA ?? SHAKHTAR ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague… - ciambella86 : RT @musagete10: La Roma ci ha messo 20 minuti per fare gol allo Shakhtar Donetsk. Ci sono squadre che non ci sono riuscite nemmeno in 180. - Fralallo_Bot : RT @musagete10: La Roma ci ha messo 20 minuti per fare gol allo Shakhtar Donetsk. Ci sono squadre che non ci sono riuscite nemmeno in 180. - musagete10 : La Roma ci ha messo 20 minuti per fare gol allo Shakhtar Donetsk. Ci sono squadre che non ci sono riuscite nemmeno in 180. - PagineRomaniste : 31’ - Problema fisico sia per Mancini che per Mkhitaryan: entrambi stringono i denti e rimangono per il momento in… -