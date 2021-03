Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 | Fonseca | “Grande spirito di sacrificio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Tutti i nostri calciatori sono stanchi, giocano tanto ma vogliono giocare sempre e per un allenatore è importante percepire che tutta la squadra è pronta a sacrificarsi”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Paulo, dopo la vittoria per 3-0 ai danni dellonell’andata degli ottavi di Europa League. “Eravamo certi del fatto che lovenisse qui per pressarci e colpirci in contropiede. Ma noi abbiamo fatto una partita molto buona a livello difensivo – ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. La partita di oggi non è stata facile. Conosco molto bene lo, è una squadra divalore. Non solo ha battuto il Real Madrid ma ha pareggiato due volte contro l’Inter. È una squadra che si copre bene e che colpisce in contropiede ma noi ...