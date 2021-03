Roma, scoperto magazzino pieno di merce rubata: dai telefoni ai droni (FOTO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel quartiere Pigneto di Roma, nel corso di questa notte, mirate attività di controllo portate avanti dalla Polizia Locale, hanno permesso agli agenti di individuare un magazzino di oggetti rubati. La scoperta della refurtiva Gli oggetti rubati sono stati posti sotto sequestro. Tra questi troviamo dei telefonini di alto valore commerciale, tablet ed un drone professionale. Due le persone, di nazionalità senegalese di 42 e 45 anni, che al momento sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Le indagini sono tuttora in corso per individuare ulteriori responsabili e risalire ai proprietari del materiale elettronico ritrovato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel quartiere Pigneto di, nel corso di questa notte, mirate attività di controllo portate avanti dalla Polizia Locale, hanno permesso agli agenti di individuare undi oggetti rubati. La scoperta della refurtiva Gli oggetti rubati sono stati posti sotto sequestro. Tra questi troviamo deini di alto valore commerciale, tablet ed un drone professionale. Due le persone, di nazionalità senegalese di 42 e 45 anni, che al momento sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Le indagini sono tuttora in corso per individuare ulteriori responsabili e risalire ai proprietari del materiale elettronico ritrovato. su Il Corriere della Città.

