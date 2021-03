Roma, Pedro: “Con lo Shakhtar servono due grandi prestazioni. Io felice qui, il club merita la Champions League” (Di giovedì 11 marzo 2021) Le parole dell'attaccante spagnolo.Mancano poco meno di quattro ore al match di andata degli ottavi di finale di Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk, in programma alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico. L'attaccante giallorosso, Pedro, nel corso di un'intervista rilasciata al portale spagnolo "Diario de Avisos", parla della sua scelta di approdare in Serie A, sposando il progetto della Roma, dopo le due precedenti esperienze con le maglie di Barcellona e Chelsea. Di seguito le parole del numero 11 giallorosso, tra obiettivi personali e di squadra con il club di Friedkin.VIDEO Roma-Fiorentina, Fonseca: “Pedro o Dzeko “vecchi”? In Italia non conta l’età”Roma - "Sono molto contento a Roma sia a livello di squadra che a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Le parole dell'attaccante spagnolo.Mancano poco meno di quattro ore al match di andata degli ottavi di finale di EuropaDonetsk, in programma alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico. L'attaccante giallorosso,, nel corso di un'intervista rilasciata al portale spagnolo "Diario de Avisos", parla della sua scelta di approdare in Serie A, sposando il progetto della, dopo le due precedenti esperienze con le maglie di Barcellona e Chelsea. Di seguito le parole del numero 11 giallorosso, tra obiettivi personali e di squadra con ildi Friedkin.VIDEO-Fiorentina, Fonseca: “o Dzeko “vecchi”? In Italia non conta l’età”- "Sono molto contento asia a livello di squadra che a ...

