Roma | nascondeva centinaia di dosi di ‘shaboo’ | arrestato 34enne filippino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaTrionfale hannoun uomodi 34 anni, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestro di “shaboo” aNel corso di alcuni controlli antidroga, i militari hanno individuato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto con alcuni connazionali nei pressi della propria abitazione. A seguito della perquisizione personale e successivamente di quella domiciliare, lo straniero è stato trovato in possesso di 220 grammi di shaboo, già suddiviso in, 210 euro in contanti, nonché di un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento delle. Ildopo l’arresto è stato portato ...