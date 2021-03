Roma, Marani: “Nessuno ha i trequartisti giallorossi, chissà dove arriverebbe con un bomber” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Nella prestazione di qualità c’è la qualità della Roma. Ha una serie di trequartisti che non ha Nessuno probabilmente, per cui la mia domanda è: dove arriverebbe la Roma con un centravanti che garantisse il giusto apporto di gol?“. Questa sono le recenti dichiarazioni di Matteo Marani, intervenuti dagli studi di Sky Sport per commentare Roma-Shakhtar Donetsk 3-0, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. Il giornalista italiano ha evidenziato la tecnica individuale degli interpreti offensivi giallorossi, alludendo a un potenziale exploit con l’acquisto di un centravanti prolifico. Edin Dzeko e Borja Mayoral non garantiscono, attualmente, un apporto significativo come centravanti, per motivi diversi. La riflessione di ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) “Nella prestazione di qualità c’è la qualità della. Ha una serie diche non haprobabilmente, per cui la mia domanda è:lacon un centravanti che garantisse il giusto apporto di gol?“. Questa sono le recenti dichiarazioni di Matteo, intervenuti dagli studi di Sky Sport per commentare-Shakhtar Donetsk 3-0, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. Il giornalista italiano ha evidenziato la tecnica individuale degli interpreti offensivi, alludendo a un potenziale exploit con l’acquisto di un centravanti prolifico. Edin Dzeko e Borja Mayoral non garantiscono, attualmente, un apporto significativo come centravanti, per motivi diversi. La riflessione di ...

