Roma, Fonseca: “Abbiamo grande spirito di sacrificio. Sono innamorato di questa città” (Di venerdì 12 marzo 2021) Una Roma straripante domina contro lo Shakhtar. I giallorossi conquistano la gara d'andata degli ottavi di finale con un rotondo 3-0 e vedono la qualificazione ai quarti di finale.LE PAROLE DI FonsecaIl tecnico Paulo Fonseca commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che loro ci avrebbero aspettati bassi puntando sul contropiede in cui Sono fortissimi. Abbiamo aspettato il momento giusto per pressare. Penso che Abbiamo fatto una partita molto buona difensivamente. Mancini sta giocando tutte le partite con grande sacrificio. Abbiamo giocatori molto stanchi, ma tutti vogliono giocare. E' importante per un allenatore sapere che Sono tutti pronti a sacrificarsi. Pedro non ha capito cosa ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Unastraripante domina contro lo Shakhtar. I giallorossi conquistano la gara d'andata degli ottavi di finale con un rotondo 3-0 e vedono la qualificazione ai quarti di finale.LE PAROLE DIIl tecnico Paulocommenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che loro ci avrebbero aspettati bassi puntando sul contropiede in cuifortissimi.aspettato il momento giusto per pressare. Penso chefatto una partita molto buona difensivamente. Mancini sta giocando tutte le partite congiocatori molto stanchi, ma tutti vogliono giocare. E' importante per un allenatore sapere chetutti pronti a sacrificarsi. Pedro non ha capito cosa ...

