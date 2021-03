Roblox ha appena debuttato in borsa ma il CEO ha già guadagnato $3 miliardi

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il patrimonio netto del CEO diCorp., David Baszucki, è aumentato di $ 3ieri grazie alla quotazione indella sua azienda. Yahoo Finance stima che Baszucki abbiadi dollari grazie alla quotazione diretta. Baszucki ha investito circa la metà della sua partecipazione del 12% innel Baszucki Family Office in California, che ha registrato nel 2020. Il dirigente potrebbe diventare ancora più ricco, poiché Baszucki otterrà 11,5 milioni di azioniin più se la società sarà in grado di raggiungere gli obiettivi di prezzo delle azioni a lungo termine. Baszucki non percepirà uno stipendio o riceverà alcun compenso nel ruolo di CEO difino al 2027. Leggi altro...

I videogiochi sono un mondo a parte, incomprensibile se non li conosci. Qualche settimana fa, più o meno negli stessi giorni in cui Google chiudeva la divisione che avrebbe dovuto produrre videogames ...