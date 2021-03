“Ritardi? È colpa degli Stati”. L’Ue se ne lava le mani e von der Leyen fa scarica barile (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco la sintesi perfetta delL’Ue. Ha fatto la voce grossa per gestire da sola la campagna di vaccinazione. Ha fallito clamorosamente, come sempre, e adesso per bocca della presidente della Commissione, la tedesca von der Leyen, fa scarica barile e dice che i Ritardi sono colpa dei singoli Stati. Messa sotto accusa dai paesi membri per la lentezza sui vaccini (la percentuale di vaccinati varia dall’1 al 5% della popolazione, contro 20 milioni di vaccinati in Gran Bretagna, più del 50% della popolazione in Israele e l’impegno di 100 milioni di vaccinati nei primi 100 giorni di Biden negli Usa), la von der Leyen si è detta “stanca” che la Commissione sia presa come “capro espiatorio” da paesi che sono responsabili per una buona parte dei ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco la sintesi perfetta del. Ha fatto la voce grossa per gestire da sola la campagna di vaccinazione. Ha fallito clamorosamente, come sempre, e adesso per bocca della presidente della Commissione, la tedesca von der, fae dice che isonodei singoli. Messa sotto accusa dai paesi membri per la lentezza sui vaccini (la percentuale di vaccinati varia dall’1 al 5% della popolazione, contro 20 milioni di vaccinati in Gran Bretagna, più del 50% della popolazione in Israele e l’impegno di 100 milioni di vaccinati nei primi 100 giorni di Biden negli Usa), la von dersi è detta “stanca” che la Commissione sia presa come “capro espiatorio” da paesi che sono responsabili per una buona parte dei ...

