Risultati Europa League – Manchester United-Milan 1-1: tabellino e marcatori (Di giovedì 11 marzo 2021) È terminata da poco, ad 'Old Trafford', Manchester United-Milan, gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tabellino completo della partita Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021) È terminata da poco, ad 'Old Trafford',, gara d'andata degli ottavi di finale di. Ilcompleto della partita Pianeta

Advertising

brandobenifei : Con la firma dei Presidenti @DavidSassoli, @vonderleyen @antoniocostapm parte la Conferenza sul Futuro dell’Europa… - federicocasotti : L’errore a monte è stato pensare di programmare una vittoria in Champions, invece di consolidare la presenza stabil… - capuanogio : #Juve al bivio: #Ronaldo pesa troppo sul bilancio per quello che ha portato in campo nei risultati in Europa. Possi… - calciomercatoit : ??#EuropaLeague, #ManchesterUnitedMilan 1-1: #Kjaer pareggia nel finale. Tutti i risultati delle ore 18.55 - tuttonapoli : Europa League, i risultati delle 18.55: il Milan pareggia in pieno recupero, successi per Ajax e Villarreal -